WLAN verstärken Wo stellt man den Router am besten hin?

Wussten Sie, dass die Qualität ihrer Verbindung nicht nur etwas mit dem Netz selbst, sondern vorrangig auch mit dem Standort Ihres Routers zu tun hat? Wo Fritzbox und Co am besten stehen.

WLAN in allen Zimmern

Grundsätzlich gilt: Positionieren Sie Ihren WLAN-Router innerhalb des Hauses oder der Wohnung möglichst zentral. Der Flur ist meistens ein idealer Standort. In mehrgeschossigen Häusern mit Garten bietet sich ein WLAN-Repeater an, der die Reichweite in allen Stockwerken sicherstellt. Zudem sollte der Router in keiner Schublade und auch nicht in Ecken versteckt sein, sondern möglichst frei stehen. Das beste Signal bekommen Sie, wenn der Router etwas erhöht steht.

"Für ein stabiles WLAN ist der Standort des Routers entscheidend. Je näher der Router am Empfänger steht und je weniger Hindernisse es dazwischen gibt, desto besser ist die Datenübertragung." Michaela Weidenbrück, Deutsche Telekom AG

Störquellen vermeiden

Das WLAN-Signal mag kein Wasser. Denn Wassermoleküle richten sich bereits im niedrigen Frequenzbereich von 2,4GHz nach elektromagnetischen Feldern aus. Wenn das WLAN-Signal also auf Wasser trifft, fangen die Wassermoleküle die Energie ab. Dadurch wird vielleicht das Wasser minimal wärmer, das Signal wird jedoch deutlich schwächer. Platzieren Sie Ihren Router deshalb nicht neben Waschmaschinen, Wasserleitungen, Pflanzen, Vasen und auch nicht neben der Heizung. Auch Fußbodenheizung schwächt das Signal.

Natürlich schlucken auch Mauern und Wände das WLAN-Signal, laut Telekom bis zu fünftig Prozent. Bei Beton, Metall, Stahl oder Glas hat das Signal besonders wenig Chance. Im Gegensatz dazu sind Holz oder Gips kein Problem.

Weitere Störquellen sind Geräte, die selbst im Frequenzbereich 2,4 GHz funken, wie Mikrowellen, Bluetooth-Geräte, Funk-Lautsprecher, schnurlose Telefone oder Babyphone. Im Idealfall unterstützt Ihr Router auch das Frequenzband um 5 GHz, das von weniger Geräten genutzt wird. In den Einstellungen Ihres Routers können Sie auf die andere Frequenz wechseln.

Router-Antennen richtig ausrichten

Wenn Sie den richtigen Platz für den Router gefunden haben, dann sollten Sie, wenn vorhanden, auch die Antennen richtig ausrichten. Dadurch kann der Empfang nochmals erheblich verbessert werden. Es ist es wichtig, dass die Antennen voneinander wegzeigen.