Wirsingrouladen Deftige Rouladen mit Rindfleischfüllung

Zutaten Wirsingrouladen

Rezept Wirsingrouladen

Die einzelnen Wirsingblätter vom Kopf lösen, von jedem Blatt den dickeren Strunk in der Mitte herausschneiden, die Blätter einige Sekunden in kochendem Salzwasser blanchieren, in einer Schüssel mit eiskaltem Wasser abschrecken, gut abtropfen lassen und mit Küchentüchern vollständig trocken tupfen.