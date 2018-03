Schnee und Eis Wintereinbruch hält Polizei auf Trab

Weite Teile des Freistaates waren am Sonntagmorgen von einer Schneedecke überzogen. In München lagen drei Zentimeter Schnee, bei Reit im Winkl im Chiemgau beispielsweise 14 Zentimeter.

Glätteunfälle im Allgäu

Auf den Autobahnen um Memmingen im Allgäu kam es am Sonntagmorgen innerhalb weniger Stunden zu insgesamt drei Rutschunfällen, bei denen eine Person leicht verletzt wurde.

Mit dem Schrecken davon gekommen

Auf der A 7 bei Illertissen rutschte ein 66-Jähriger aus Baden-Württemberg mit seinem Auto aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gegen die Schutzplanken und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Ein nachfolgender 37-Jähriger aus Baden-Württemberg konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Fahrzeug frontal in das stehende Auto. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Im Graben gelandet

Ebenfalls unverletzt blieb wenig später ein 25-jähriger Tscheche, der bei Schneeglätte mit seinem Auto auf der A 96 bei Mindelheim nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Graben rutschte. Sein PKW erlitt dabei einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Opfer flieht von der Unfallstelle

Auf der A 7 bei Woringen schleuderte ein PKW mit Memminger Kennzeichen in den Graben und beschädigte eine Ankündigungstafel. Zeugen konnten noch mit dem männlichen, dunkelhäutigen, ca. 20-jährigen Fahrer sprechen, der im Anschluss allerdings über den Wildschutzzaun flüchtete.

Nach Angaben der Zeugen war der Fahrer womöglich alkoholisiert und an einer Hand verletzt. Mithilfe von Hundeführern konnten seine Spuren zunächst bis nach Gossmannshofen verfolgt werden, wo sie sich dann allerdings verloren. Es ist möglich, dass der verletzte Fahrer dort von einem PKW aufgenommen wurde.

Auto überschlägt sich bei Bad Abbach

Auch in Niederbayern und der Oberpfalz kam es wegen der Glätte zu Unfällen. So kam ein Autofahrer, der mit drei Kindern in Richtung München unterwegs war, auf der schneebedeckten A 93 kurz nach der Anschlussstelle Bad Abbach ins Schleudern und überschlug sich mehrfach.

Blechschäden auch in Oberfranken

In Oberfranken sorgten winterliche Verhältnisse in der Nacht zwar für einige Unfälle, sie gingen nach bisherigen Informationen der Einsatzzentrale der oberfränkischen Polizei aber alle mit Blechschäden ab. Besonders auf nicht geräumten Nebenstrecken, aber auch auf den Autobahnen A 9 und A 72 sei es zu Unfällen gekommen. Verletzte habe es nicht gegeben, so die Einsatzleitung am Sonntagmorgen gegenüber dem BR.

Mindestens bis Wochenmitte winterlich

Bis zur Wochenmitte soll es winterlich bleiben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Für Montag sagte der Meteorologe Schneefall im Alpenraum sowie Temperaturen von zwei Grad in Unterfranken und bis minus vier Grad im südlicheren Bayern vorher.

Nach einem weitgehend bewölkten Sonntag soll sich ab Montag die Sonne wieder öfter zeigen. Ab Mittwoch seien tagsüber wieder mildere Temperaturen im Plusbereich zu erwarten, nachts soll es jedoch bis Ende der Woche frostig bleiben.