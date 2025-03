Wildtiere Darf man verletzte Wildtiere zur Pflege mit nach Hause nehmen?

Auch wenn es häufig so anmutet, oftmals brauchen Wildtiere unsere gut gemeinte Hilfe gar nicht. Selbst wenn das Füchslein oder das Rehkitz den Anschein machen, sie seien hilflos, so ist oft die Mutter ganz in der Nähe und man würde mit einem Eingreifen mehr Schaden anrichten, als zu helfen. Dabei sollten Sie auch unbedingt beachten, dass es laut Naturschutzbund (NABU) verboten ist, wild lebende Tiere aus der Natur mitzunehmen. Es gibt aber auch Fälle, da ist es gut, Hilfe zu holen oder auch selbst einzugreifen. Dabei kommt es ganz auf das Tier und die Umgebung an, in der Sie sich gerade befinden.