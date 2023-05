Wildschwein-Ragout Rezept für Pastasauce vom Wildschwein

Zutaten für Wildschwein-Bolognese

So bereiten Sie das Wildschwein-Ragout zu

Zwiebel, Karotte und Staudensellerie putzen, schälen und in feine Würfel schneiden. Die getrockneten Steinpilze mit einem Schuss Sherry und etwas Wasser einweichen und die Champignons putzen und in feine Scheiben schneiden.

Das Wildfleisch in einer großen Pfanne, flachen Topf oder Bräter mit etwas Pflanzenöl anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und aus der Pfanne nehmen. (Nur so viel Fleisch in die Pfanne legen, bis der Boden knapp bedeckt ist. Lieber in mehreren Durchgängen braten, damit das austretende Wasser die Möglichkeit hat, zu verdampfen.)