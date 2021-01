Wie funktioniert ein Schmutzradierer Sind Schmutzradierer eigentlich giftig?

Egal, ob es der schwarze Abriebstreifen vom Turnschuh an der Sockelleiste ist, ein rätselhafter Fleck an der Wand oder die grauen Flecken auf den Turnschuhen - für Schmutzradierer ist das alles ein Kinderspiel. Sie trennen problemlos Schmutz von Beschmutztem und hinterlassen dabei nur ein paar Krümelchen.

Woraus bestehen Schmutzradierer?

Schmutzradierer bestehen aus Melaminharz, einem festen Schaumstoff, der aus Melamin und Formaldehyd hergestellt wird, erklärt Dr. Andreas Battenberg, Chemiker an der TU München. Während die beiden Ausgangsstoffe jeder für sich gesundheitsschädlich sind, sind sie jedoch in der Verbindung ungefährlich.

Wie funktioniert der Schmutzradierer?

Bearbeitet man etwa den schwarzen Streifen von der Schuhsohle auf der Sockelleiste, bleiben die Gummi-Partikel an den Melaminharz-Partikeln kleben - oder wie der Chemiker sagt: "Die chemisch ähnlichen Stoffe verbinden sich gerne". Und dann bleiben sie am Schaumstoffklotz kleben oder fallen zusammen als Abrieb oder Staub zu Boden.

Sind Schmutzradierer giftig?

Der Schmutzradierer an sich ist nicht giftig, betont der Chemiker Battenberg, "essen würde ich ihn trotzdem nicht". Der Schmutzradierer an sich ist bei normalem Gebrauch nicht giftig, betont der Chemiker Battenberg. Würden Radierer jedoch hohen Temperaturen ausgesetzt, zerfallen sie und es würde durchaus gesundheitsschädliches Formaldehyd freigesetzt.

Wofür kann ich Schmutzradierer verwenden - und wo nicht?

Der Fleck an der Wand, der schwarze Streifen auf der Tür, die ergrauten weißen Turnschuhsohlen: An welchen Stellen und auf welchen Untergründen die Schmutzradierer angewandt werden können, steht zwar in der Regel auch auf der Verpackung - ihr Einsatzgebiet ist nahezu unbegrenzt. Vorausgesetzt, der Untergrund hält dem Reiben stand (Vorsicht bei Tapeten) und wird auch nicht durch den leicht angefeuchteten Schwamm beschädigt.