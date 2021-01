Wie funktioniert Bitcoin Zahlungssystem oder Währung - was ist Bitcoin

Wie funktioniert Bitcoin

Jeder, der Bitcoins kaufen oder damit zahlen möchte, braucht eine digitale Geldbörse, eine Wallet. Dort werden die erworbenen Bitcoins gespeichert. Eine Wallet gibt es bei verschiedenen Anbietern als Desktop-Version für den eigenen Rechner, als Apps für Smartphones und als sogenannte Hardware-Wallet, die man, ähnlich einem USB-Stick, an einen Rechner anschließen kann und die als am sichersten gelten.

Alle Transaktionen werden in einer dezentralen Datenbank, der Blockchain, verzeichnet. Die Blockchain-Technologie soll Betrug verhindern und arbeitet so: Jede Zahlung wird verschlüsselt vom Bitcoin-Netzwerk aufgezeichnet und geprüft - zum Beispiel hinsichtlich der Deckung. Danach werden mehrere Transaktionen zusammengefasst auf einer Art Registerkarte, die wiederum mit einer komplizierten Rechenaufgabe verknüpft wird. Findet ein beteiligter Netzwerk-Rechner die richtige Lösung, ist der Vorgang abgeschlossen. "Dieser Lösungsweg dient als eine Art Siegel für die Registerkarte. In der Bitcoin-Welt nennt man die versiegelte Karte 'Block'. Viele versiegelte Karten nacheinander 'abgeheftet' bilden die Kette, englisch: chain", so der Informationsdienst "Finanztip".