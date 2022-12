Widerruf Heizölbestellung Kann ich meine Bestellung stornieren, wenn der Heizöl-Preis sinkt?

Die Heizölpreise schwanken - besonders im Winter 2022/2023. Was haben Verbraucherinnen und Verbraucher für Rechte, wenn der Heizölpreis nach einer Bestellung stark gesunken ist, gibt es da ein Widerrufsrecht?

Gibt es ein Widerrufsrecht bei der Heizölbestellung?

Leider nein. Das bedeutet, was vereinbart worden ist, muss auch zum vereinbarten Preis bezahlt und abgenommen werden, auch wenn der Heizölpreis anschließend sinkt, sagt Jochen Weisser vom Verbraucher-Service Bayern. "Das, was ich vereinbart habe, muss ich bezahlen. Widerrufsrecht haben Sie aller Voraussicht nach nicht."

Kein Widerrufsrecht: Was vereinbart ist, muss eingehalten werden

Die gleichen Regeln gelten natürlich auch für den Heizöllieferanten. Schließlich kann es genauso passieren, dass das Heizöl teurer wird, nachdem es ein Kunde gekauft hat. "Wenn der Preis steigt, kann auch der Händler nicht sagen: Oh, jetzt ist es teurer geworden, er tritt vom Vertrag zurück", erklärt Jochen Weisser vom Verbraucher-Service Bayern. Das, was vereinbart ist, muss von beiden Seiten eingehalten werden.

Vom Vertrag zurücktreten, wenn Lieferzeit nicht eingehalten wird

Wenn aber der Händler die Vertragsvereinbarungen beispielsweise nicht einhält und länger für die Lieferung des Heizöls braucht, könne der Kunde laut Jochen Weisser erst eine Nachfrist setzten und später dann auch vom Vertrag zurücktreten. "So können Sie aus dem Vertrag rauskommen", meint Jochen Weisser. Aber alleine das günstiger werdende Heizöl oder ein besserer Preis würden nicht reichen, um vom Vertrag zurückzutreten.

In gegenseitigem Einvernehmen kann man alles vereinbaren

Was natürlich immer möglich ist, ist mit dem Heizöl-Lieferanten zu verhandeln. Wenn sich dieser einverstanden erklärt, kann man an dem Tag mit dem teureren Preis einen Teil der Menge abnehmen und am Tag darauf dann die zweite Hälfte für den geringeren Preis. "Auf dem Verhandlungsweg ist natürlich alles möglich", sagt der Experte vom Verbraucher-Service Bayern. Denn fragen kostet schließlich nichts.