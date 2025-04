Neue KI bei WhatsApp Wie entferne ich den neuen, blauen Kringel bei WhatsApp

Was hat es mit dieser neuen WhatsApp-Funktion auf sich?

Hinter diesem kleinen, penetranten Ring steckt Meta-AI. Das ist die neue künstliche Intelligenz von Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter - also die ganze Meta-App-Familie. Im Grunde genommen ist es also so etwas wie ChatGPT, dieser Chatbot, der eigentlich alles machen kann - von Fragen zur Arbeit beantworten bis Gedichte schreiben. Das gibt es jetzt eben auch in WhatsApp, nur eben integriert in die App und nicht mehr separat.

Wieso gibt es diesen KI-Ring noch nicht bei allen?

Das liegt daran, dass diese Funktionen immer Stück für Stück erst ausgerollt werden. Also in der Regel geht da einiges schief, wenn Facebook & Co. eine neue Funktion veröffentlichen. Deswegen erhalten so etwas erstmal ein paar durch einen Algorithmus ausgewählten Usern und Userinnen. Diese können dann mal schauen, funktioniert das oder passieren irgendwelche Fehler. Ich habe es auch schon. Ich fühle mich da wie ein Auserwählter, aber in Wahrheit bin ich eher so eine Art Versuchskaninchen.

Auf WhatsApp schreibt man selten Gedichte oder stellt Fragen zur Arbeit - was bringt das denn dann überhaupt?

Ja, man kann natürlich versuchen, das produktiv zu benutzen. KI ist wahnsinnig smart, kann jede Menge Dinge erledigen, kann uns auch wirklich im Alltag unterstützen. Man sollte nur ein gutes Gefühl dafür haben, was es tatsächlich kann und man sollte auch nicht alles glauben, was die KI erzählt.

Ich habe zum Beispiel die neue Meta-KI schon mal gefragt: Hey, wer ist eigentlich Gregor Schmalzried, also wer bin ich? Und dann hat sie gesagt, Gregor Schmalzried sei ein bekannter bayerischer Kabarettist, was nicht stimmt. Ich bin sehr lustig, aber ich bin Journalist und kein Kabarettist. Also wer seinen eigenen Namen eingibt, wird möglicherweise da schon schnell sehen, dass die KI nicht immer recht behält.

Übrigens: Wenn Sie den blauen Ring auf WhatsApp & Co. nicht sehen möchten, haben Sie leider Pech gehabt. Im Selbstversuch bot uns die Meta-KI zwar zwei angebliche Deaktivierungsmöglichkeiten an - allerdings waren keine der nötigen Schaltflächen in der App auffindbar und damit offenbar komplett halluziniert. Die Funktion lässt sich in Deutschland aktuell also nicht vollständig ausschalten. Es bleibt nicht anderes, als sie zu ignorieren, indem man den Chat beispielsweise archiviert.

