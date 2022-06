Wespennest Darf man ein Wespennest entfernen?

Ein Wespennest am Haus kann schon sehr unangenehm sein und mitunter auch bedrohlich wirken. Hier erfahren Sie, wie Sie am besten mit so einer Situation umgehen.

Wer an seinem Haus ein Wespennest entdeckt kann schon mal in Panik geraten. Im ersten Moment sollten Sie jedoch Ruhe bewahren. Wichtig ist es den Bereich um das Wespennest nicht zu erschüttern und keine hastigen Bewegungen zu machen - das könnte die Wespen reizen, so der Naturschutzbund (NABU) Niedersachsen. Auch sollte darauf geachtet werden, dass das Einflugloch nicht verstellt oder angepustet wird, das würde die Wespen dazu animieren, ihr Nest zu verteidigen und dementsprechend aggressiv zu reagieren.

Wespennest entfernen

Grundsätzlich ist das Entfernen eines Wespennests nicht erlaubt. Brüten Wespen jedoch an einem ungünstigen Ort, wie zum Beispiel im Rollladenkasten, so gibt es zwei Möglichkeiten. Der Naturschutzbund Baden-Württemberg rät dazu möglichst bis zum ersten Frost abzuwarten und zunächst die Tiere durch Fliegengitter davon abzuhalten, in die Wohnung oder das Haus zu fliegen. Und vor allem in dieser Zeit den Rollladen nicht zu nutzen. In der kalten Jahreszeit, wenn die Wespen-Arbeiterinnen gestorben sind, kann das nun leichte Nest abgenommen werden.

Wer so lange aber nicht warten möchte, der solle sich laut NABU zunächst an Fachkundige vor Ort wenden, womöglich kann das Nest sogar umgesiedelt werden. Und wenn es wirklich gar nicht anders geht, dann gibt es mittlerweile einige ökologisch arbeitende Schädlingsbekämpfer in Bayern, die Ihnen weiterhelfen können.

Ist Wespenschaum erlaubt?