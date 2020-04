Wertstoffhof Corona geöffnet Diese Wertstoffhöfe in Bayern haben geöffnet

Welche Wertstoffhöfe in Bayern haben trotz Corona geöffnet - und welche sind geschlossen? Ein Überblick.

Eine einheitliche Regelung für den gesamten Freistaat, was die Wertstoffsammelstellen angeht, gibt es derzeit nicht. Nicht alle Wertstoffhöfe oder Kompostanlagen im Freistaat sind geschlossen. Letztlich ist es von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich und letztlich kann jede Gemeinde in der Corona-Krise für sich entscheiden, ob sie den Wertstoffhof öffnet oder nicht.

In manchen Landkreisen oder auch größeren Städten haben alle Annahmestellen komplett dichtgemacht. Anderswo sind dagegen wenigstens einige Wertstoffhöfe geöffnet. Meist zwar nur eingeschränkt und die Anlieferung ist strikt geregelt, um die eigenen Mitarbeiter auf dem Gelände schützen zu können, aber immerhin.

Warum sind viele Wertstoffhöfe geschlossen?

Dass überhaupt Wertstoffhöfe flächendeckend geschlossen worden sind, kam nicht von ungefähr. "Wir hatten teilweise tumultartige Szenen. Wir hatten riesige lange Warteschlangen", erklärt die Münchner Kommunalreferentin Kristina Frank, der in München die Abfallwirtschaftsbetriebe und damit auch die Wertstoffhöfe unterstehen.

"Wir hatten auch Menschen, die sich nicht in großem Verständnis geübt haben, dafür, dass sie länger warten mussten. Uns wurden von der Polizei ganze Straßenzüge gesperrt werden, weil die Autoschlange für den Wertstoffhof so lange war." Kristina Frank, Kommunalreferentin der Stadt München

Letztlich wären schon deshalb von der Polizei vorsorglich einige Münchner Wertstoffhöfe geschlossen worden. Letztlich argumentieren viele Landratsämter, dass ein Wertstoffhof nicht zwingend notwendig geöffnet sein muss, um eine Müllkatastrophe in Bayern zu verhindern. Die Bio-, Papier- und Restmülltonnen werden schließlich nach wie vor turnusgemäß geleert. Und auch der Verpackungsmüll in der gelben Tonne bzw. im gelben Sack wird ohne Einschränkung abgeholt. Wichtiger war vielen, den größtmöglichen Schutz der Mitarbeiter auf den Wertstoffhöfen zu garantieren.

Wertstoffhof München

Auch wenn die Abfallwirtschaftsbetriebe in München die Situation täglich neu bewerten und besprechen, werden in der Landeshauptstadt die Wertstoffhöfe zumindest bis zum 19. April geschlossen bleiben.

Illegale Müllabladungen sind an geschlossenen Wertstoffhöfen kaum zu beobachten, was aber wohl auch daran liegen könnte, dass die Zufahrten in der Regel videoüberwacht sind.

Wertstoffhöfe Schwaben

Wertstoffhof Unterallgäu: Vereinzelt geöffnet

Im Unterallgäu haben nur einzelne Wertstoffhöfe und Kompostanlagen zu bestimmten Zeiten geöffnet, um beispielsweise Gartenabfälle oder Verpackungsmüll entgegenzunehmen. Um direkte Kontakte zu vermeiden, wird mit einer Art Blockabfertigung gearbeitet. Deshalb weist das Landratsamt auch darauf hin, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann.

In Nordschwaben, im Donauries, sind dagegen alle Recyclinghöfe, Grünsammelplätze und Deponien derzeit geschlossen. Ebenso in Stadt und Landkreis Augsburg.

Wertstoffhöfe Oberbayern

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind derzeit ebenfalls alle Wertstoffhöfe geschlossen. Anlieferungen auf Müll-Umladestationen oder eine Deponie sind aber nach Absprache möglich.

Im Landkreis Dachau haben seit dem 31. März wieder zehn Wertstoffhöfe geöffnet, allerdings nur zu bestimmten Uhrzeiten.

Im Landkreis Erding sind derzeit die vier größten Wertstoffhöfe offen. Die Zufahrt und auch die Menge der Anlieferung wird jedoch streng überwacht.

Im Landkreis Starnberg sind alle Wertstoffhöfe bis auf weiteres geschlossen.

Wertstoffhöfe Niederbayern

Alle Altstoffsammelstellen im Landkreis Landshut und im Eingangsbereich der Reststoffdeponie Spitzlberg sind bis auf weiteres geschlossen. Die Haushalte werden gebeten die Entsorgung von Sperrmüll, Elektro-Altgeräten, Grüngut usw. auf später zu verschieben.

Im Landkreis Passau haben 70 Recyclinghöfe des Zweckverbands Abfallwirtschaft (ZAW Donau-Wald) geöffnet; allerdings mit Einschränkungen.

Wertstoffhöfe Oberpfalz

Im Landkreis Amberg-Sulzbach hat der Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS) die Annahme von Kleinmengen an Abfall aus privatem und gewerblichem Bereich an den Umladestationen und im Müllkraftwerk Schwandorf bis auf Weiteres ausgesetzt.

Der Wertstoffhof in Postbauer-Heng ist geöffnet.

Beim Wertstoffhof Neumarkt ist zumindest die Grüngutannahme geöffnet. Allerdings dürfen nicht mehr als zehn Autos gleichzeitig auf das Areal.

Wertstoffhöfe Mittelfranken

In den Kreisen Ansbach, Fürth und Erlangen bleiben vorerst alle Wertstoffhöfe geschlossen.

Wertstoffhöfe Oberfranken

In Bamberg werden beispielsweise im Müllheizkraftwerk derzeit keine Anlieferungen von Privatpersonen oder auch gewerblichen Anlieferungen gegen Barzahlung mehr angenommen. Neben der kommunalen Hausmüllabfuhr werden nur noch Gewerbetreibende mit Dauerkundennummern abgefertigt.

In Coburg bleibt der Wertstoffhof vorerst geöffnet.

In Forchheim sind die Wertstoffhöfe geschlossen, aber der Wertstoffhof der Firma Fritsche in Forchheim ist weiterhin offen; dort können Wertstoffe kostenlos abgegeben werden.

Wertstoffhöfe Unterfranken

Im Landkreis Main-Spessart entscheiden die Gemeinden eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, ob sie ihre Wertstoffhöfe öffnen. Geschlossen sind derzeit die Wertstoffhöfe in Kreuzwertheim, Lohr und Rieneck. Die Kreismülldeponie in Karlstadt hat dagegen regulär geöffnet.

In Würzburg sind aufgrund der aktuellen Situation die Wertstoffhöfe auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Im Landkreis Aschaffenburg entscheiden die Gemeinden eigenverantwortlich über die Öffnung bzw. Schließung der Recyclinghöfe und Grünabfallsammelplätze. Der Kreisrecyclinghof in Aschaffenburg-Nilkheim hat beispielsweise derzeit regulär geöffnet. Mehr als zehn Personen dürfen zum Schutz des Personals und anderer das Gelände der Recyclinghöfe nicht zur gleichen Zeit betreten.

Welche Wertstoffhöfe in Bayern haben geöffnet?

Die jeweiligen Landratsämter haben auf ihren Online-Seiten, in der Regel, alle Informationen zu den Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und Kompostanlagen bereitgestellt. Einen guten Überblick aller Wertstoffhöfe und Sammelstellen in Bayern gibt es auch auf der Seite des Landesamtes für Umwelt (LfU): https://www.abfallratgeber.bayern.de/haushalte/wertstoffsammlung/index.htm