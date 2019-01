Werner Mang Interview "Ein guter Schönheitschirurg orientiert sich an der Antike"

Werner Mang hat schon viele Prominente auf dem OP-Tisch gehabt, aber auch ganz viele "normale" Patienten. Seine Beobachtung: Die Männer werden immer eitler. Was sich Männer am häufigsten beim Schönheitschirurgen operieren lassen.

Der Begriff Mang-Nase kam auf, als er dem Schauspieler Götz George dessen bei einem Unfall zertrümmerte Nase operiert hat. Prof. Dr. Werner Mang steht auch mit 70 Jahren noch gerne am OP-Tisch. Zum Thema "Schönheit" hat er seine ganz eigene Meinung:

"Bis 1945 war das Schönheitsideal aus der Antike. Ein guter ästhetischer Chirurg unterwirft sich auch nicht dem Zeitgeist. Das heißt, das Gesicht muss Harmonie haben: Man kann im Alter ein paar Fältchen haben, ich bin ja derjenige, der nicht für die aufgespritzten Lippen ist, für diese Megabrüste. Ich bin für die Natürlichkeit. Und das ist mein Erfolgsrezept."

Werner Mang und die Nase von Meghan Markle

"Aktuell will jeder aussehen wie Meghan Markle, will deren Nase haben – die ich gar nicht so toll finde, aber ich habe die Nachfragen danach. Oder will die Wangenknochen von Melania Trump. Da müsste man jede Woche, jedes Jahr ein neues Schönheitsprinzip haben. Ein guter Chirurg orientiert sich an der Antike, an den normalen Formen und damit bin ich gut gefahren."

Was ein guter Schönheitschirug können muss

"Ein guter ästhetischer Chirurg oder Schönheitschirurg muss nicht nur eine lange Ausbildung haben, sondern er muss auch Künstler sein und Psychologe. Das heißt, er muss sich in dieses Gesicht hineindenken und es mit dem Patienten auch besprechen. Es wäre ja furchtbar, wenn man jedem die gleiche Nase verpassen würde. Ich habe gewisse Winkel entwickelt, dass die Harmonie da ist. Das Beste ist, wenn der Patient nach zwei, drei Wochen sagt, ich fühl mich zufrieden, keiner hats gemerkt. Natürlich Mama, Papa und der Ehepartner schon. Die Nase muss ins Gesicht passen."

Welche Menschen Werner Mang nicht operiert

"Ich schicke 8 bis 9 Prozent weg. Es kommen ja schon 14- und 15- Jährige. Die Entwicklung ist dramatisch weltweit. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass über ein Drittel der 14-jährigen Mädchen mit ihrem Aussehen unzufrieden sind. Schuld sind Internet und dieses ganze Social Media. Ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich den Mädchen sage, 'mach zuerst deine Schule, treib Sport und Aussehen ist nicht alles. Das heißt, ich habe ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung."

Werner Mang mag selbst nicht unters Messer

"Ich hab zu viel Angst vor Schönheitsoperationen, ich bin ein total ängstlicher Mensch. Bei Talkshows wird mir immer gesagt: 'Warum lassen Sie sich nicht die Tränensäcke machen?' Deswegen trage ich jetzt immer eine getönte Brille wie Karl Lagerfeld."

Die häufigsten Schönheits-OPs der Männer

Immer mehr Männer lassen sich mit dem Skalpell verschönern, das hat der Chirurg bei Gabi Fischer auf der Blauen Couch berichtet:

"Die Männer werden immer eitler (...). Ich habe gerade eine Untersuchung gemacht der letzten 20 Jahre. 1990 haben sich vier Prozent der Männer verschönern lassen, im Jahr 2000 bereits zehn Prozent und heute weit über 20 Prozent. Die häufigsten Operationen bei Männern sind Schlupflider/Tränensäcke, Fett absaugen - Speck am Bauch und Haartransplantationen, seit Jürgen Klopp und Herr Lindner sich geoutet haben. Und dann natürlich Botox und Hyaluronsäure."

Werner Mang und Udo Lindenberg

Mit dem Musiker Udo Lindenberg ist Werner Mang befreundet.

"Udo Lindenberg und ich sind seelenverwandt. Wir haben auch schon zusammen Schiffsreisen gemacht, ich habe Vorträge gehalten, er hat gesungen. Er schläft ja untertags und nachts ist er aktiv. Und deswegen ist es immer schwierig, den Rhythmus mitzumachen, wenn ich in Hamburg bin. Er ist hochintellektuell, er ist die 70er Generation, die jetzt Vollgas gibt. (...) Udo gehört zu meinem engsten Kreis."