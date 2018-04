Brand unter Reichenbachbrücke Lager von Obdachlosen in München aus Versehen angezündet?

Nachdem ein Schlafplatz für Obdachlose unter der Reichenbachbrücke in München niedergebrannt ist, geht die Polizei derzeit nicht von einem Anschlag aus. Dass zwei am Tatort beobachtete Unbekannte gezündelt hätten, sei eher unwahrscheinlich.

Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass das Feuer versehentlich entstanden ist. Zunächst war ein Brandanschlag nicht ausgeschlossen worden. Wie die Polizei heute Nachmittag berichtet, dürften Zigarettenkippen den Brand in dem Lager unter der Reichenbachbrücke wohl unbemerkt ausgelöst haben. Die vier Obdachlosen, die das Lager nutzten, blieben unverletzt.

"Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Brand im Inneren der Behausung entstand und wohl auf den unsachgemäßen Umgang mit Rauchzeugresten zurückzuführen sein dürfte." Polizei München

Zeuge beobachtet zwei unbekannte Männer

Ein Zeuge hatte den Brand am Donnerstag am Schlafplatz unter der Brücke bemerkt und ausgesagt, dass zwei Männer diverse Gegenstände in die Flammen geworfen hätten. Ob einer von ihnen laut Zeuge einen brennenden Gegenstand in der Hand gehalten hat, wird derzeit noch überprüft.

Obdachlose konnten sich retten

In dem Schlaflager lebten vier Obdachlose zwischen 24 und 53 Jahren, die sich unverletzt ins Freie retten konnten. Ihre Habe wurde durch den Brand vollständig vernichtet.

Mehrfach hat es laut geknallt

Der Zeuge war gegen ein Uhr in der Nacht auf Donnerstag durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Daraufhin stellte der Mann fest, dass unter der Isarbrücke ein Feuer ausgebrochen war. Innerhalb kurzer Zeit folgten weitere Knallgeräusche und das Obdachlosenlager stand in Flammen. Der Mann beobachtete, wie die beiden Unbekannten weitere Gegenstände ins Feuer warfen.

Das ausgebrannte Lager unter der Reichenbachbrücke

Die Knallgeräusche stammten laut Polizei vermutlich von Campingkartuschen, die zum Kochen verwendet worden waren und in dem sich ausbreitenden Feuer explodierten. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung hätten sich bislang nicht ergeben. Es seien weder Brandbeschleuniger noch Pyrotechnik unter der Isarbrücke gefunden worden.

Auch Brücke beschädigt

Auch die Brücke wurde durch das Feuer beschädigt: Laut Polizei ist teilweise Beton abgeplatzt, die Tragfähigkeit sei jedoch nicht beeinträchtigt. Der Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Zeugen können sich an jede Polizeidienststelle wenden.

Ähnlicher Fall im November am Hauptbahnhof

Im November 2017 hatte die Polizei einen 25-jährigen und einen 29-jähriger Mann festgenommen. Sie sollen einen Brandanschlag auf einen schlafenden Obdachlosen am Münchner Hauptbahnhof verübt haben. Mit einer Zigarette sollen sie Kleidung und Gepäck des 51-jährigen Mannes angezündet haben. Sie hätten sich einen Spaß erlauben wollen, sagten sie der Polizei.