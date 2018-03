Verdacht auf Mord in zwei Fällen Weitere Ermittlungen gegen mutmaßlichen "Todespfleger"

Letzterer war laut Polizei während einer dreitägigen Betreuung durch den Verdächtigen im Januar 2018 verstorben. Die Leiche wurde zwischenzeitlich exhumiert und im Klinikum Rechts der Isar obduziert, wobei keine natürliche Todesursache festgestellt wurde.

Weitere Exhumierung geplant

In fünf weiteren Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes gegen den Hilfspfleger. In vier Fällen wird ein Zusammenhang zwischen Tod eines Betreuten und der Betreuung durch den Pfleger noch untersucht. In einem dieser Fälle soll ebenfalls eine Exhumierung stattfinden.

15 Fälle von Diebstahl

Der Tatverdächtige soll zudem in 15 Fällen an Beschäftigungsorten Sachen - Geld, Schmuck, Essen - entwendet haben. Insgesamt wurden bislang 57 Beschäftigungsadressen des Tatverdächtigen in ganz Deutschland ermittelt. Am Mittwoch (28.03.2018) soll der Fall in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY Thema sein, womit die Öffentlichkeitsfahndung fortgesetzt wird.