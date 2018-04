Zwei Einsätze, zwei Anlässe Weiter Rätsel um Polizei-Großeinsatz in Weiden

Nach einer Drohung gegen eine Diskothek in Weiden am Samstag und diversen Straßensperrungen waren auch noch am Sonntagnachmittag verstärkt Polizisten in der Innenstadt unterwegs. Die Hintergründe sind nach wie vor unklar.

Am Samstag gab es zwei Großeinsätze in Weiden: Nachmittags sperrte die Polizei die Zufahrten zur Weidener Fußgängerzone ab und abends räumte die Polizei einen Disko-Komplex in Weiden. 300 Menschen musste eine Ü30-Party für eineinhalb Stunden verlassen. Auch die danebenliegende volle Kneipe wurde geräumt.

Zusammenhang zu Münster?

Die beiden Polizeieinsätze sind wohl getrennt zu betrachten. Wie die Polizei mitteilte, war die Sperrung aller Innenstadt-Zufahrten eine Vorsichtsmaßnahme und eine Reaktion auf die Amok-Fahrt in Münster.

Es gebe keinen Zusammenhang zu dem Großeinsatz am Abend, als die Polizei Disko und Kneipe räumte. Aus welchen Gründen geräumt wurde, dazu äußert sich die Polizei bislang nicht und verweist auf die laufenden Ermittlungen. "Alle Details würden die Ermittlungen gefährden", sagt der Polizeisprecher.

Tipp kam per Telefon

Nur so viel ist bekannt: Der Hinweis auf eine Gefährdung ist laut Polizei telefonisch eingegangen. Es habe sich aber vor Ort herausgestellt, dass der Hinweis nicht der Realität entsprach. Es sieht also so aus, als hätte ein Trittbrettfahrer, der vermutlich aus Scherz Angst und Schrecken verbreiten wollte, den riesigen Polizeieinsatz ausgelöst.