Weißwurst-Rezept Gebackene Weißwurstradel

Zutaten für die Weißwurstradel:



4 gekochte Weißwürste

2 Eier

1 TL Dijon-Senf

1 TL Weißwurstsenf

70 g doppelgriffiges Mehl (Wiener Grießler

70 g Semmelbrösel

Öl zum Braten

Weißwurst-Rezept:

Die Weißwürste häuten und schräg in ca. 3cm große Stücke schneiden.

Den Dijon-Senf mit dem süßen Senf verrühren und die Weißwurstradel hineintauchen. Im Anschluss jedes Radel erst in das Mehl, dann in die Eier und zum Schluss in die Semmelbrösel tunken, sodass eine gleichmäßige Panade entsteht.

In einer tiefen Pfanne ausreichend Öl erhitzen. Die panierten Weißwurstradel einzeln hineingeben und von beiden Seiten goldbraun ausbacken.

Fertig. Schmeckt herrlich auf Salat oder als Fingerfood mit süßem Senf.