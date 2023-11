Weißer Belag auf Schokolade Warum entsteht selbst bei hochwertiger Schokolade manchmal weißer Belag?

Kann ich Schokolade mit weißem Belag noch essen?

Da muss man unterscheiden: Ist es eine mit Sahne gefüllte Schokolade, könnte es sein, dass es sich um Sporen handelt – das wäre dann ein eher weicher, flauschiger Belag – in dem Fall sollte man die Schokolade nicht essen. "Aber, wenn Sie eine pure Tafelschokolade haben, dann kann es sein, dass es ein Sugarbloom ist oder ein Fettreif, heißt, der Zucker- oder der Fettbestandteil hat sich etwas gelöst", sagt Dillinger. Ist die Schokolade schön dunkel und glänzend, war sie durchgehend richtig temperiert. Alle Kakaobestandteile sind im Einklang und miteinander gebunden. Wird die Schokolade aber beispielsweise zu warm und erstarrt dann wieder, dann ist dieses Verhältnis in Disharmonie und das erkennt man dann an der Optik. "Man kann sie essen, gar keine Frage, es ist aber optisch nicht mehr so schön – es ist also ein Schönheitsfehler", sagt Dillinger.

Wie erkennt man qualitativ hochwertige Schokolade?

Schokolade richtig lagern

"Das kommt auf die Jahreszeit an, das kann man nicht so pauschal sagen", weiß Dillinger. "Grundsätzlich ist zu beherzigen, dass die Schokolade ein anspruchsvoller Rohstoff ist." Das muss man sowohl bei der Herstellung als auch beim Verzehr beachten. Gerade im Sommer neigt man dazu, Schokolade im Kühlschrank zu lagern, da sie sehr schnell schmilzt, was daran liegt, dass der Schmelzpunkt der Schokolade, der Punkt an dem sie beginnt weich zu werden, bei 30 Grad liegt. Allerdings ist Schokolade hygroskopisch, also wasseranziehend und da der Kühlschrank eine feuchte Umgebung ist, zieht die Schokolade diese Feuchtigkeit auch an.

Ebenso nimmt Schokolade Gerüche an. "Das heißt, wenn Sie ihren Kühlschrank schön voll haben, kann es sein, dass die Schokolade noch was annimmt und das sollte nicht der Wunsch des Genießers sein", so Dillinger. Erfrischende Produkte mit Minze beispielsweise, kann man jedoch trotzdem gut verpackt im Kühlschrank lagern, da hier die Kühle zum Genuss beiträgt.

Ansonsten trocken, lichtgeschützt bestmöglich in einem Vorratsraum ordentlich lagern. Der Experte rät auch dazu, nicht auf Vorrat zu kaufen. Denn Schokolade wird mit der Zeit nicht besser, eher nimmt sie an Qualität ab. "Es gibt ein MHD, aber es ist generell kein Langlebeprodukt. Das ist eigentlich schade, denn es ist ein hochwertigeres und teureres Lebensmittel." Besser ist es, sich genau zu überlegen für wann man die Schokolade braucht und dann einen vernünftigen Zeitraum für den Kauf zu wählen.