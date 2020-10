Weihnachtsmarkt mit Corona Nürnberger Christkindlmarkt ist abgesagt

Trotz Corona-Pandemie bereiten sich viele Städte in Bayern auf die Weihnachtsmarktsaison vor. Nürnberg hat jetzt den Christkindlesmarkt abgesagt.

In ein paar Wochen beginnt die Adventszeit, doch in diesem Jahr wird vieles anders sein: Glühwein trinken im dichten Gedränge zwischen heißen Mandeln und Bosna wird es dieses Jahr nicht geben. Denn Weihnachts- und Christkindlmärkte in Bayern werden auf Grund der Corona Pandemie und den steigenden Infektionszahlen überall diskutiert.

Nürnberger Christkindlesmarkt abgesagt

Aufgrund der steigenden Fallzahlen hat der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König am 26.Oktober den traditionsreichen Nürnberger Christkindlesmarkt für 2020 abgesagt. Eine zusätzliche Ansammlung von vielen 1.000 Menschen in der Innenstadt sei nicht zu verantworten, so König.

Noch Anfang Oktober schloss der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) grundsätzlich nicht aus, dass Weihnachtsmärkte stattfinden würden, allerdings nur in sehr veränderter Form. Eine grundsätzliche Entscheidung hänge jedoch sehr stark von der weiteren Entwicklung der Corona-Zahlen ab. Nachdem diese bayernweit stark angestiegen sind, könnte es zu weiteren Absagen kommen.

Wie können Weihnachtsmärkte stattfinden?

Einige Kommunen bereiten sich wie gehabt auf die Weihnachtsmarktsaison vor, an anderen Orten wurden Weihnachtsmärkte für dieses Jahr schon abgesagt.

Laut der aktuellen Infektionsschutz-Verordnung sind kleinere Wochenmärkte und traditionelle Kunst- und Handwerkermärkte möglich, wenn sie nicht mehr als 20 bis 30 Stände umfassen und der Inzidenzwert unter 35 liegt. Wichtig ist dabei auch, dass viel Fläche zur Verfügung steht. Es muss breite Gänge geben, um Abstand zu anderen Besuchern halten zu können.

