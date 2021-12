Weihnachtskaktus So haben Sie mehr von Ihrem Weihnachtskaktus

Weihnachtskaktus Pflege

Wenn der Weihnachtskaktus in voller Blüte steht, dann empfiehlt BAYERN 1 Pflanzenexpertin Karin Greiner den Kaktus nicht ständig an einen anderen Ort zu stellen oder ihn gar zu drehen. Der Lichteinfall sollte möglichst immer gleich sein, sonst könnte es zu einem vorzeitigen Knospen- oder Blütenabwurf kommen.

Ihr Tipp: Um den Weihnachtskaktus nach dem Abstauben oder Fensterputzen wieder an den richtigen Punkt zu stellen, einfach ein Hölzchen am Topfrand in die Erde stecken oder mit einem wasserfesten Stift eine Markierung an der Topfaußenseite als Lichtmarke anbringen. So können Sie sicher gehen, dass der Schlumbergera-Kaktus wieder richtig ausgerichtet da steht.