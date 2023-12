Weihnachtsgans Welche Weihnachtsgans kaufen?

Weihnachtsgans kaufen

Die meisten Gänse, die in Deutschland zu Sankt Martin oder zu Weihnachten gegessen werden, sind Importe aus Ungarn oder Polen. Während aus Deutschland 2022 nur 2,38 Tonnen Gänsefleisch stammten, wurden aus Polen 5.900 Tonnen gefrorenes Gänsefleisch zu uns geliefert und rund 936 Tonnen aus Ungarn. Der Landesverband der Bayerischen Geflügelwirtschaft gibt diese Zahlen an: "Von den 400 g Gänsefleisch, die jeder Bundesbürger durchschnittlich im Jahr verzehrt, stammen nur ca. 20 Prozent aus heimischer Produktion."

Während in Deutschland die Zwangsmast von Gänsen und auch Lebendrupf verboten sind, ist beides in Ungarn immer noch erlaubt. Die Tiere werden qualvoll in sehr kurzer Zeit mit einer großen Menge Futter gemästet, damit sie eine Fettleber entwickeln. Die wird dann als Gänsestopfleber verkauft. Auch in Frankreich, Spanien, Bulgarien und Belgien ist die Zwangsmast immer noch gängige Praxis.