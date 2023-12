Weihnachtsbaum plündern Adventskalender Türchen 16: Gibt es diesen Brauch in Schweden?

Willkommen zu einer neuen Weihnachtsgeschichte hinter Türchen Nummer 16 in unserem BAYERN 1 Adventskalender. Wie immer gilt: Sie raten am Ende der Geschichte: Echt oder echt erfunden?

"Und diese Geschichte verschlägt uns heute nach Skandinavien. Da gibt es NACH Weihnachten nämlich einen Brauch, der Groß und Klein sehr erfreut, und zwar das Plündern des Weihnachtsbaums am 13. Januar. Früher hatte man nämlich statt Weihnachtsschmuck Süßigkeiten am Baum hängen. Und die werden dann am 13. Januar in Schweden beim sogenannten 'Julgransplundring' vertilgt … sagt man. Echt jetzt? Oder ist das echt erfunden?"