Unser Programm für Sie Weihnachten mit Bayern 1

Montag, 24. Dezember

Am 24. Dezember spielen wir ab 12 Uhr die schönsten Weihnachtslieder auf BAYERN 1. Dazu erzählen Prominente und viele BAYERN 1 Moderatoren ihre liebsten Weihnachtsgeschichten. Von 15 - 16 Uhr präsentiert die Sängerin Claudia Koreck ihre Lieblinglieder rund um Weihnachten. Um 19 Uhr erlinken die Glocken verschiedener Marien-Wallfahrskirchen in Bayern und läuten die Weihnacht ein. Danach feiern wir den heiligen Abend mit jeder Menge festlichen Musik. Wer abends den Weg in die Christmette nicht auf sich nehmen kann, dem bringen wir sie ins Wohnzimmer: Ab 22.00 Uhr übertragen wir die Christmette live aus der Pfarrkirche St. Wolfgang in Landshut mit Pfarrer Wolfgang Hierl und dem Kirchenchor der Pfarrgemeinde St. Wolfgang.

Kennen Sie die Texte aller Weihnachtslieder? Hier finden Sie alle texte, die Sie am heiligen Abend gut gebrauchen können zum download.

Dienstag, 25. Dezember

Der 25. Dezember bringt viel Musik zum Feiertag. Der Vormittag beginnt mit viel weihnachtslicher Musik und tollen Geschichten rund um den Christbaum gelesen von Prominenten und Moderatoren. Um 10.00 Uhr hören Sie den Evangelischen Weihnachtsgottesdienst aus der Kirche St. Matthäus in München mit einer Predigt von Landesbischof Heinrich Bedford- Strohm und dem Münchner Motettenchor. Im Anschluss um 11 Uhr hören Sie das BAYERN 1 Weihnachtskonzert. Um 12.00 Uhr übertragen wir wie gewohnt live vom Petersplatz in Rom die Weihnachtsansprache und den Segen "Urbi et Orbi" von Papst Benedikt XVI. Den restlichen ersten Weihnachtsfeiertag begehen mir mit viel Musik. Ab 19 Uhr spielen wir das beste aus "Night of the Proms" mit Brian Ferry und den Pointer Sisters.

Mittwoch, 26. Dezember

Am 26. Dezember kehren wir langsam wieder zum gewohnten BAYERN 1 Programm zurück mit der besten Musik für Bayern und den größten Hits der 70er und 80er. Von 10 - 11 Uhr wird das Hochamt zum Weihnachtsfest aus der Pfarrkirche in Gerolzhofen auf BAYERN 1 übertragen.

Bis zum 31. Dezember fiebern wir der großen BAYERN 1 Silvesterparty mit Thomas Gottschalk und Fritz Egner im Funkhaus in München entgegen. Wir verschenken Last Minute Tickets für die Party des Jahres.

Das BAYERN 1 Team wünscht friedliche Feiertage und frohe Weihnachten.