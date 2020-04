Wassersport Corona Darf man derzeit in Seen und Flüssen baden?

Darf ich trotz der Ausgangsbeschränkungen in den bayerischen Seen oder Flüssen schwimmen gehen? Kann ich mich im Wasser beim Baden anstecken? Die Antwort gibt's hier.

Ende April und Anfang Mai öffneten "früher" jedes Jahr die Freibäder. Aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkung bleiben derzeit Liegewiesen, Wasserrutschen und Stege geschlossen. Wann und ob Freibäder und Seen eröffnen können ist ungewiss.

Wer allerding in der Nähe von Seen oder Flüssen wohnt, der muss trotz Ausgangsbeschränkungen auf den Badespaß nicht verzichten. Die Ausübung von Wassersport ist erlaubt, heißt es auf der FAQ-Seite des bayerischen Innenministeriums. Hierunter fallen insbesondere Schwimmen, Bootfahren mit Segel- oder Ruderbooten, Stand-Up-Paddeln, Kitesurfen und Windsurfen. All diese Beschäftigungen dienen der sportlichen Aktivität an der frischen Luft und sind deshalb erlaubt.

Baden ist erlaubt, aber nicht empfohlen

Sind Liegewiesen, Parkbänke, Promenaden und Seeufer abgesperrt, dann ist es verboten sich dort länger aufzuhalten. Wie bei allen anderen Aktivitäten an der frischen Luft gilt: Seien Sie nur alleine, mit Angehörigen des eigenen Hausstandes oder mit maximal einer weiteren haushaltsfremden Person unterwegs und halten Sie den Mindestabstand von 1,5 m ein.

Das Bayerische Innenministerium bittet alle Bürgerinnen und Bürger unter dem Aspekt des Gemeinwohls zu Hause zu bleiben und die Bewegung an der frischeren Luft in der unmittelbaren näheren Umgebung durchzuführen. Es wird dringend davon abgeraten, am Wochenende Ausflüge in die Berge oder an Seen zu unternehmen.

Bitte denken Sie an den Schutz unserer Einsatzkräfte, zu der auch die Wasserwacht gehört. Auch beim Schwimmen besteht Verletzungsgefahr. Alle Kapazitäten des medizinischen Systems (dazu gehört auch die Wasserwacht) sollten frei gehalten und nicht durch beim Hobby Verunglückte belegt werden.

Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr im Schwimmbad?

Noch gibt es keine Untersuchungen dazu, ob und wie das Coronavirus im Wasser übertragen wird. Allerdings sind sich weltweit Virologen einig, dass eine Übertragung über Wasser sehr unwahrscheinlich ist. Wie an der frischen Luft auch, wird die Virusmenge in Sekundenschnelle so stark verdünnt, dass eine Ansteckung nicht mehr möglich zu sein scheint.

Zusätzlich wird in konventionellen Schwimmbädern, das Wasser regelmäßig gefiltert und desinfiziert. Das Covid-19 ist ein sogenanntes behülltes Virus, dessen Erbgut von einer Lipid-Doppelmembran umgeben ist. Durch das Chlor im Wasser wird die Membran beschädigt und damit auch die potenziellen Krankheitserreger inaktiviert oder abgetötet. Demnach ist es fast unmöglich sich beim Baden in Schwimmbadwasser oder in einem See oder Fluss anzustecken.

Das eigentliche Risiko besteht vor und nach dem Schwimmen, da es schwer ist auf Liegewiesen oder in Umkleidekabine einen Mindestabstand einzuhalten. Deshalb bleiben Freibäder vorerst geschlossen.

Bleiben Sie gesund und sicher. Und beteiligen Sie sich doch auch an unserer Aktion "Gemeinsam sind wir stark" - dort suchen wir gute Ideen, wie man diese schwere Zeit, ohne Besuche und mit all den Sorgen rund um Corona, besser überstehen kann. Lassen Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben: