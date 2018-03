Land unter in Nürnberg Wasserrohrbruch legt Hauptverkehrsader lahm

Ein Wasserrohrbruch hat am Abend und in der Nacht einen Teil Nürnbergs lahmgelegt. Eine Hauptverkehrsader rund um den Westfriedhof im Bereich der Maximilianstraße musste komplett gesperrt werden.

Mitarbeiter des Wasserversorgers konnten die Leitung am Abend gegen 20.30 Uhr abstellen, so dass kein Wasser mehr auf die Fahrbahn laufen konnte. Allerdings musste die Straßenreinigung die teils von Schlamm und Steinen überdeckte Fahrbahn komplett säubern.

Busse können seit der Früh wieder gewohnte Strecke nehmen

Nicht nur, dass hier das Wasser gegen 20:15 auf die Straße sprudelte, sondern es brachte auch noch Schlamm und Ziegelsteine mit sich.

Wie die die Nürnberger VAG mitteilt, haben die Buslinien am frühen Sonntagmorgen in diesem Bereich wieder ihren Betrieb aufnehmen können. Wie hoch der entstandene Schaden ist und was den Wasserrohrbruch ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar, so ein Polizeisprecher.