Waschmittelfach Warum verklumpt das Waschpulver im Waschmittelfach?

Folgende Sprachnachricht erreichte uns über unser Bayern 1 Studiohandy ( +49 151 19589000 ):

"Ich nutze Waschpulver, kein Flüssigwaschmittel, weil das umweltschonender ist. Aber wenn ich nach dem Waschen das Fach vom Waschpulver öffne, klebt da manchmal die Hälfte vom Waschpulver irgendwo in der Ecke oder noch schlimmer: Der Waschpulverklumpen hängt in der Trommel am Ärmel vom schwarzen T-Shirt. Was mache ich falsch?!" Bayern 1 Hörerin Marion aus Straubing

Wieso klebt das Waschmittel im Waschmittelfach?

Kathrin Kolb aus dem Team unseres Bayern 1 Umweltpodcasts "Besser Leben" kann die Waschmaschine oder auch das Pulver selbst schon einmal frei von Schuld sprechen. Daran liegt es nicht. Es ist eher eine Frage der Dosierung. Haben wir ein bisschen zu viel Schwung beim Reinschütten des Pulvers, kann das einfließende Wasser in die Maschine nicht alles an Pulver in die Waschmaschine hineinspülen und die Pulverreste verklumpen.

Feuchtigkeit in der Maschine oder im Raum lassen Waschpulver schneller verkleben

Eine andere möglich Erklärung: Das Waschpulver wird ja meist in den Räumen gelagert, in welchen es auch verwendet wird, sprich im Waschkeller oder Badezimmer. Ist es in den sogenannten Feuchträumen also nicht ganz trocken, weil zum Beispiel durch das Duschen die Luft die Luftfeuchtigkeit höher ist, dann bekommt auch unser Waschpulver Feuchtigkeit ab und verklebt deutlich schneller.

Waschmittelschublade abtrocknen lassen

Noch eine weitere Möglichkeit, warum unser Waschmittel verklumpt: Häufig ist die Waschmittelschublade vom vorherigen Waschgang noch feucht und Waschpulver bleibt somit einfach darin kleben.Daher empfiehlt es sich das Fach nach dem Waschgang offen stehen zu lassen, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. Beim erneuten Einfüllen ist es dann ausgetrocknet und Waschmittel hat nahezu keine Chance irgendwo kleben zu bleiben.

Waschmittelfach offen stehenlassen lohnt sich generell

Es lohnt sich generell das Waschmittelfach nach dem Waschgang zu öffnen und kurz mit heißem Wasser auszuspülen: Danach dann zum Trocknen offen stehen lassen. Schimmelpilze und Bakterien bilden sich so weniger schnell, denn ohne Feuchtigkeit haben sie keinen Nährboden. Auch das Bullauge der Waschmaschine soll am besten mindestens eine halbe Stunde nach dem Entleeren der Maschine offen bleiben, um Schimmelbildung zu vermeiden, empfiehlt man beispielsweise bei Ökotest.de.

Ist ein verklumptes Waschmittelfach problematisch?

Generell sagt unsere Expertin aber:

"Wenn was verklebt ist, ist das halb so schlimm, einfach die Rückstände ein bisschen auflockern, dann gehen sie beim nächsten Waschgang mit." Kathrin Kolb, Bayern 1 Umweltpodcast Besser Leben

