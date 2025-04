Was ist Rohmilch Ist die Trendmilch wirklich gesünder

Was ist Rohmilch

Rohmilch ist unbehandelte Milch, die direkt nach dem Melken ohne Wärmebehandlung und ohne Pasteurisierung abgefüllt wird. Diese natürliche Form der Milch enthält alle ursprünglichen Inhaltsstoffe, darunter Vitamine, Enzyme und Mikroorganismen. Allerdings unterliegt sie auch keinerlei keimtötender Behandlung, was sie anfälliger für Verunreinigungen macht.

Produkte aus Rohmilch

Das Besondere an Rohmilch

Rohmilch wird oft als "natürlicher" und "ursprünglicher" angesehen. Ihre Anhänger schätzen sie für ihren unveränderten Geschmack und die enthaltenen natürlichen Nährstoffe. Die nicht pasteurisierte Milch enthält Enzyme, die in wärmebehandelter Milch fehlen können. Zudem schwören einige Konsumenten darauf, dass Rohmilch bessere gesundheitliche Eigenschaften habe – wissenschaftliche Studien hierzu sind jedoch nicht eindeutig.

Unterschiede zu herkömmlicher Milch aus dem Supermarkt

Der größte Unterschied liegt in der Behandlung:

Verwendung von Rohmilch

Rohmilch kann genauso wie pasteurisierte Milch verwendet werden – ob zum Trinken, in Backwaren oder zum Herstellen von Joghurt und Käse. Wer mit Rohmilch arbeitet, sollte jedoch darauf achten, sie gekühlt zu lagern und innerhalb weniger Tage zu verbrauchen.

Gesundheitliche Risiken

Ein großer Punkt bei Rohmilch sind mögliche gesundheitliche Einschränkungen. Rohmilch kann Krankheitserreger wie Listerien, Salmonellen oder E. coli enthalten, die ernsthafte Infektionen verursachen können. So weist das Bundesinstitut für Riskobewertung darauf hin, dass Rohmilch mit krankmachenden Keimen kontaminiert sein kann. Manche der Erreger können direkt aus dem Tier über die Milchdrüse ausgeschieden werden. Die meisten gelangen aber aufgrund von Hygienemängeln beim Melken in die Milch.

Kennzeichnungspflicht auf Speisekarten

"Grundsätzlich gilt die Verpflichtung, Rohmilch zu kennzeichnen, auch für lose Ware, also auch für die Gastronomie. Sie gilt aber nur für Produkte, die bei der Herstellung nicht mehr erhitzt werden, beispielsweise für Rohmilchkäse auf einer Käseplatte. Wird der Rohmilchkäse beispielsweise für Käsespätzle verwendet, ist der Hinweis nicht mehr nötig, da das Gericht bei der Zubereitung erwärmt wird", so lebensmittelklarheit.de

Rohmilch als TikTok-Trend

Auf TikTok hat sich Rohmilch zu einem regelrechten Hype entwickelt. Viele Influencer preisen sie als "natürliches Superfood" an und behaupten, dass sie gesünder sei als pasteurisierte Milch. Besonders in der Wellness- und Fitness-Community wird Rohmilch als nährstoffreicher und "ursprünglicher" beworben. Einige TikTok-Nutzer argumentieren, dass die moderne Lebensmittelindustrie durch Pasteurisierung wertvolle Enzyme und Vitamine zerstöre, weshalb Rohmilch angeblich besser für die Verdauung und das Immunsystem sei.

