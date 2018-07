Was hilft gegen Ameisen? So werden Sie Ameisen los

Ameisen im Garten

Ameisen im Garten sind im Grunde ein gutes Zeichen, denn sie helfen dabei Keime und Krankheiten aus dem Garten fernzuhalten. Im Gegensatz zu Schnecken fressen Ameisen Blumen und Gemüse nicht an, sondern beeinträchtigen die Pflanzen vor allem durch ihre Bautätigkeit.

"Ameisen gelten völlig zu Recht als die Gesundheitspolizei des Gartens oder auch der Natur. Sie sorgen dafür, dass zum Beispiel Aas nicht liegenbleibt, dass aber Schadpilze wie Mehltau und so etwas weggefressen wird." Karin Greiner, BAYERN 1 Pflanzenexpertin.

Wenn die Ameisen aber lästig werden oder gar in ein Haus hineinwollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten sie zu bekämpfen.

Ameisen umsiedeln

Ameisen leben in Völkern und lassen sich an geeigneten Orten nieder. Der häufig genannte Trick, die Ameisen in einen umgedrehten Tontopf zu locken, funktioniere tatsächlich, sagt BAYERN 1 Pflanzenexpertin Greiner. Allerdings nur kurzfristig. Denn auch wer den Tontopf wegträgt und das Ameisenvolk umsiedelt, hat meist keinen dauerhaften Erfolg. "Das wird nicht lange unbesetzt bleiben, sondern da werden sich ganz schnell Ameisenvölker aus der Nähe wieder niederlassen", sagt Pflanzenexpertin Greiner. Wer also Ameisen umsiedeln will, muss sich darauf gefasst machen, nur kurz darauf das nächste Ameisenvolk zu vetreiben.

Duftbarriere gegen Ameisen

"Ameisen orientieren sich an Duftstraßen, das heißt Erkunder gehen vorneweg und legen eine Duftspur", erklärt Karin Greiner. Entlang dieser Duftspur verlaufen dann die Ameisenstraßen, in denen sich die Insekten fortbewegen. Wenn Ameisen so zum Beispiel immer wieder ins Haus gelangen, kann die Straße mit einer Duftbarriere "umgeleitet" werden. BAYERN 1 Pflanzenexpertin Greiner empfiehlt an den betroffenen Stellen Duftstoffe zu verteilen, die die Insekten nicht mögen. Das funktioniert beispielsweise mit: Lavendel, Thymian, Majoran, Zimt, Gewürznelken, Chilipulver, Zitronenschalen oder auch Zitrusöl.

Eine andere Möglichkeit ist es, Kreidepulver oder Gartenkalk auszustreuen. Diese alkalischen Substanzen werden von Ameisen in der Regel nicht überquert. Eine dünne Linie quer durch die Straße kann die Insekten in eine andere Richtung leiten.

Ameisen im Rasen

Unangenehm werden Ameisen häufig im Rasen, wenn sie an warmen Tagen ihre Puppen nach oben tragen und in die Sonne legen. "Wenn die Ameisen einen im Rasen stören, kann man ihnen den Platz verderben, indem man den Rasen feucht hält", rät Greiner. Denn die Ameisen brauchen den trockenen Boden für das Gedeihen ihrer Brut. Bei anhaltender Feuchtigkeit suchen sie sich einen anderen Platz.

Backpulver gegen Ameisen?

Die Annahme, Ameisen könnten mit Backpulver vertrieben werden, weil sie nach der Aufnahme platzen würden, ist laut Karin Greiner falsch. "Entgegen der landläufigen Meinung fressen Ameisen das Backpulver nicht, sondern lassen es links liegen."

