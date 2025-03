Warum knurrt der Magen? Darum macht der Magen Geräusche

Man merkt bereits, dass man hungrig ist und dann kommt plötzlich das Unvermeidbare: Der Magen knurrt. Und das gerne auch mal recht laut. Hin und wieder auch in Situationen, in denen man es doch gerne vermieden hätte durch Magenknurren aufzufallen. Doch warum knurrt unser Magen eigentlich? Ist das wirklich ein Zeichen von Hunger? Wir haben bei Wissenschaftsjournalist Gábor Paál nachgefragt.

Warum knurrt der Magen?

Magenknurren ist ganz normal. Der medizinische Begriff dafür lautet Borborythmus. Dadurch, dass der Magen blind arbeitet, weiß er nicht, ob er gerade etwas zu verdauen hat, oder ob er leer ist, so der Experte. Er arbeitet einfach immer weiter. Zieht sich ständig zusammen und versucht dabei, Nahrung nach und nach in den Darm zu schieben.

Solange der Magen gut gefüllt ist, gibt es dabei auch keine Geräusche. Sobald der Magen seine Mahlzeit aber bewältigt hat, ist er erstmal leer, erklärt Gábor Paál. Trotzdem arbeitet er weiter. Weil dann aber kein Essen mehr drin ist, was er bewegen kann, wird durch das Zusammenziehen nur noch Luft herumgewirbelt, so der Experte weiter.

Das eigentliche Geräusch, das Magenknurren, entsteht dann am Ende oder am Ausgang des Magens, am Übergang zum Darm. Da ist nur eine enge Öffnung und wenn der Magen versucht, Luft da reinzupressen, dann passiert etwas Ähnliches wie bei einem Dudelsack oder wie bei einem Luftballon: Wenn man die Luft langsam rauslässt, dann gibt es ein Geräusch. Und das hören wir eben von außen als Knurren, so Gábor Paál abschließend.