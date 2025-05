Warum bin ich so schusselig Diese Art der Schusseligkeit ist ganz normal

Man trägt die Brille auf der Nase und sucht sie trotzdem. Oder man vermisst mal wieder sein Handy, obwohl es in der Hosentasche steckt. Solche Alltagssituationen erscheinen uns oft als Gipfel der Verpeiltheit und Schusseligkeit. Doch diese Erlebnisse sind ganz normal. Neurowissenschaftler Henning Beck erklärt, wieso wir oft ausgerechnet das Naheliegendste schlicht übersehen:

"Das liegt einfach daran, dass das Gehirn nie wahrnimmt, was da ist, sondern schon immer eine Vorstellung hat von dem, was da sein sollte. Wir gucken gar nicht auf die Dinge, wie sie liegen, sondern wir haben so ein Modell im Kopf und deswegen übersehen wir häufig Dinge, die um uns herum sind."