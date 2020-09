Warntag Was passiert am ersten bundesweiten Warntag?

Der allererste bundesweite Warntag findet am 10. September 2020 statt. Organisiert wird er von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam. An diesem Tag werden sämtliche Warnmittel und verfügbare Kommunikationskanäle in ganz Deutschland getestet. Pünktlich um 11.00 Uhr wird zeitgleich in allen Landkreisen und Kommunen ein Probealarm ausgelöst.

Warntag: Probealarm auf allen Kanälen

Die Warnung wird über Radio, Fernsehen, über die Warn-App NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes), über alle Sirenen, Lautsprecherwagen, in den sozialen Medien sowie auf digitale Werbetafeln verbreitet.

Warum findet der Warntag 2020 statt?

Der Warntag soll die Bevölkerung in Deutschland für das Thema Warnung sensibilisieren. Der Probealarm soll dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen. Und auch die Funktion und den Ablauf der Warnung zu testen und zu verbessern.

Gewarnt wird grundsätzlich vor Naturkatastrophen, gefährlichen Wetterlagen und Unfällen im Chemiebetrieb, vor Attentaten und Angriffen, vor Stromausfällen oder Ausfälle sonstiger Versorgungen, vor Krankheitserreger, Radioaktivität und Feuer.

Auf Grundlage eines Beschlusses der Innenministerkonferenz wird der Warntag zukünftig jährlich jeden zweiten Donnerstag im September durchgeführt werden.

Hier finden Sie alle weiteren Informationen zum bundesweiten Warntag 2020.