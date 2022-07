Wann Zwiebeln ernten Wie erkennt man, dass Zwiebeln reif sind?

Wann müssen Zwiebeln raus?

Zwiebeln ernten und trocknen

Lassen Sie Ihre Zwiebeln gut nachtrocknen, bevor Sie sie einlagern.

Lagern Sie die Knollen nicht gleich nach der Ernte im Keller ein, sondern lassen sie die Zwiebeln noch ein bis zwei Wochen auf dem Beet nachtrocknen. Bei trockener Witterung; ist es feucht bzw regnerisch, dann lassen Sie die Zwiebeln am besten in Gitterkisten in einem luftigen Schuppen trocknen. Wer kann, flicht sie danach zu dekorativen Zwiebelzöpfen - damit sie schön luftig lagern und nicht schimmeln. Alternativ können Sie Ihre Ernte aber auch in einer Feinstrumpfhose aufhängen - weniger dekorativ, aber dafür sehr effektiv.