Wann kann man Erdbeeren pflücken? Die Erdbeerfelder öffnen bald, doch wann genau?

3,3 Kilo Erdbeeren pro Kopf wurden in Deutschland im Jahr 2024 durchschnittlich verspeist, so das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Und viele davon sind selbst gepflückt worden. Geht es Ihnen also vielleicht genau wie uns, wenn wir uns Anfang Mai schon ungeduldig fragen:

Wann kann man 2025 endlich wieder Erdbeeren pflücken?

Ein Blick auf die Websites der Selbstpflückfelder zeigt: Bis Ende Mai, Anfang Juni 2025 müssen wir unsere Lust auf selbst gepflückte Erdbeeren noch drosseln, denn erst dann machen die Erdbeerfelder wieder auf.

Wann öffnen die Erdbeerfelder in Bayern?

Erdbeeren Storz beispielsweise, die rund um München, aber auch im Allgäu einige Felder haben, schreiben: "Die Ernte wird voraussichtlich nicht vor Anfang Juni mit unseren frühen Sorten beginnen."

Erdbeeren Funck, die in Mittelfranken und rund um Ingolstadt Selbstpflückfelder betreiben, geben ebenfalls Ende Mai/Anfang Juni als frühesten Termin fürs Selber pflücken an, und das gleiche Bild zeigt sich auch bei dem mittelfränkischen Biohof Decker in Langenzenn, wo Ende Mai/Anfang Juni angegeben wird als Start der Pflücksaison.

In Oberfranken beispielsweise, bei Bayers Franken Erdbeeren, geht es laut Hermann Bayer Ende Mai los mit der Ernte im Freiland, er konkretisiert: "Die früheren Felder Richtung Bamberg beginnen zuerst. 7 bis 9 Tage später beginnt die Ernte in den späteren Lagen um Kronach und Sonneberg."

