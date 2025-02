Wann beginnt die Fastenzeit? Wann wird 2025 gefastet?

Die christliche Fastenzeit beginnt immer am Aschermittwoch. Dieses Jahr fällt dieser auf den 05. März 2025.

Die Fastenzeit endet traditionell am Ostersonntag, 2025 fällt dieser auf den 20. April. Damit dauert die Fastenzeit insgesamt 46 Tage.

Heute nutzen viele Menschen die Möglichkeit, in diesen 40 Tagen auf Alkohol, Süßigkeiten und Co. zu verzichten, um so Körper und Geist etwas Gutes zu tun.