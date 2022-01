Waldorfsalat So einfach gelingt der Klassiker

Waldorfsalat Zutaten

Waldorfsalat zubereiten

Den Knollensellerie schälen, in feine Streifen schneiden, einige Sekunden in einem großen Topf mit gesalzenem Wasser blanchieren, in ein Sieb abschütten, kalt abschrecken, gut abtropfen lassen und in eine große Schüssel füllen.