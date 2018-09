Wahl-O-Mat Wahl-O-Mat 2018: Landtagswahl in Bayern

Am 14. Oktober 2018 findet die Landtagswahl in Bayern statt. Und wer sich nicht entscheiden kann, wem er seine Stimme geben soll, für den gibt es seit 2002 den Wahl-O-Mat. Am 20. September 2018 startet die interaktive Entscheidungshilfe wieder und hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um den Wahl-O-Mat.