Wahl in Abwesenheit Wie kann ich wählen, wenn ich kurzfristig nicht zur Wahl kann

Haben Sie am Wahltag einen unverschiebbaren Termin? Wie Sie trotz Abwesenheit an der Wahl teilnehmen können, welche kurzfristigen Möglichkeiten Sie haben und ob eine dritte Person mit Vollmacht Ihnen helfen kann.

BAYERN 1 Hörerin Elke aus Ansbach hat uns gefragt: "Ich wollte im Wahllokal wählen und habe deshalb keine Briefwahl beantragt. Jetzt habe ich für Sonntag einen Termin bekommen, den ich nicht verschieben kann. Was kann ich jetzt machen? Haben Sie noch einen Tipp für mich?"

Wenn Sie am Wahltag verhindert sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dennoch an der Wahl teilzunehmen. Zunächst sollten Sie prüfen, ob Sie noch die Möglichkeit haben, die Briefwahlunterlagen per Post zu beantragen.

Klappt das noch? Das sind die Fristen für die Briefwahl.

Wenn Sie ursprünglich vorhatten, im Wahllokal zu wählen, aber nun einen unverschiebbaren Termin am Tag der Wahl haben, ist es ratsam, persönlich zur Gemeinde zu gehen. Dort können Sie die benötigten Briefwahlunterlagen erhalten. Auch wenn eine Beantragung per Post möglicherweise bereits zu spät sein könnte, sollte der persönliche Weg in der Regel problemlos funktionieren. Ein Anruf bei Ihrer Gemeinde kann Ihnen zusätzliche Klarheit verschaffen.



Laut dem bayernportal.de vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales haben Sie die Möglichkeit, den Wahlschein direkt bei der Gemeinde zu beantragen und die Unterlagen gleich mitzunehmen. Dies hat den Vorteil, dass keine Postlaufzeiten entstehen. Zudem können Sie in der Regel die Briefwahl direkt vor Ort ausüben. Der Wahlbrief muss dann nicht mehr per Post zurückgesandt werden, sondern kann direkt bei der Gemeinde abgegeben werden, wo er bis zum Wahltag sicher verwahrt wird.



Eine weitere Option besteht darin, die Briefwahlunterlagen von einer anderen Person abholen zu lassen, wie Frau Dag von der Wahlhotline der Stadt München bestätigt. Hierfür müssen Sie dieser Person eine Vollmacht erteilen. Diese Person kann die Unterlagen für Sie abholen, und Sie können sie anschließend selbst ausfüllen und vor dem Sonntag wieder bei der Gemeinde abgeben. Achten Sie darauf, dass die Unterlagen in einem geschlossenen Umschlag bleiben.

Wie handhaben Sie es? Gehen Sie ins Wahllokal oder wählen Sie per Brief? Verraten Sie es uns gerne in den Kommentaren.

