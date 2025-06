Vorschlafen Können wir wirklich vorschlafen, um länger wach zu bleiben?

Zusammenfassung

Warum der Wecker Vorschlafen verhindert

Studien zeigen, dass zusätzlich erworbener Schlaf kurzfristig die kognitive Leistungsfähigkeit, die Reaktionszeit und das Gedächtnis verbessert. So konnte beobachtet werden, dass Leistungssportler, die für zwei Wochen länger schliefen, signifikante Verbesserungen in ihrer Sprintgeschwindigkeit, ihrer Präzision beim Tennisschlag und ihrer Treffgenauigkeit beim Basketball erzielten. "Die haben tatsächlich etwas mehr als anderthalb Stunden pro Nacht mehr geschlafen. Und dann konnte man sehen, dass die Sprintfähigkeit in beiden Sportarten deutlich besser geworden ist", so Dr. Martin Schlott.