Vogelküken Darf man Vogelbabys anfassen?

Vogelküken gefunden - was tun?

Darf ich ein Vogelküken anfassen?

Aber, so Angelika Nelson: "Prinzipiell soll man Wildtiere möglichst gar nicht anfassen, außer sie sind in Gefahr." Sollte also Nachbars Katze lauern, ist es eine gute Idee, das Vögelchen in Sicherheit zu bringen.