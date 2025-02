Vitamin-Wasser Ist das Wasser mit Vitaminen wirklich so gesund?

In der Hand hatten wir sie bestimmt alle schon mal und probiert haben sie wahrscheinlich auch schon viele von Ihnen: Vitamin-Wasser. BAYERN 1 Hörerin Toni vom Tegernsee stand letztens auch vorm Kühlregal und stellte sich die Frage: "Kann Vitamin-Wasser bei Vitaminmangel wirklich helfen?" Wir haben diese Frage direkt an Ines Heger, Ernährungsberaterin der AOK Bayern, weitergeleitet.

Wie gesund ist Vitamin-Wasser?

Die Ernährungsberaterin Ines Heger sieht Vitamin-Wasser eher kritisch. Sie erklärt, dass das angereicherte Wasser zwar zugesetzte Vitamine enthält, aber es fehlen wichtige sekundäre Pflanzenstoffe, die in natürlichen Lebensmitteln vorkommen. Sie betont, dass die Aufnahme der Vitamine deutlich besser sei, wenn sie über Lebensmittel erfolge. So gehören Vitamin D und E zum Beispiel zu den fettlöslichen Vitaminen, um die aufnehmen zu können, benötigen wir Fett, was bei reinem Vitamin-Wasser problematisch sein kann.

"Wenn ich einfach nur zwischendrin dieses Wasser trinke, dann werden Vitamine wie Vitamin D oder Vitamin E, nicht vom Körper aufgenommen. Dann muss ich tatsächlich eine Mahlzeit dazu haben, die Fett enthält.", erklärt die Expertin. Auch ein Käsebrot könne da schon helfen, so Ines Heger weiter.