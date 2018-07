Würzburger Volksfest Vier Verletzte nach Achterbahnunfall auf Kiliani

Bei einem Unfall im Fahrgeschäft „Alpen Coaster“ sind auf dem Würzburger Kiliani-Volksfest am Samstagabend vier Menschen leicht verletzt worden. Die Achterbahn steht derzeit still. Offenbar ist ein Bedienfehler Ursache für den Unfall.

Am Samstag gegen 22.30 Uhr waren "beim Ausbremsen zwei Wagen miteinander kollidiert", sagte Uwe Zimmermann, der städtische Volksfestorganisator, dem BR am Sonntag. Vier Insassen seien danach mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt worden, ein Fahrgast habe sich vermutlich den Arm gebrochen, so Zimmermann weiter.

Keinen Fehler bei Fahrtests gefunden

Die Landesgewerbeanstalt und die Würzburger Bauaufsicht haben das Fahrgeschäft im Laufe des Sonntags untersucht und mehrere Fahrtests gemacht. Dabei konnten die Prüfer keine technischen Fehler feststellen. Aktuell gehen die Verantwortlichen deshalb von einem Bedienfehler des Personals aus.

TÜV überprüft Achterbahn am Montag

Die Überprüfung durch den TÜV Nordbayern ist für Montagfrüh angesetzt. Voraussichtlich wird der "Alpen-Coaster" – eine klassische Achterbahn – nach der TÜV-Abnahme wieder für den Betrieb freigegeben.