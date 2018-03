Probebetrieb ab Ostersonntag Videoüberwachung in Coburger Innenstadt startet

Am Ostersonntag startet die Videoüberwachung in der Coburger Innenstadt. Zwei Monate lang werden am Wochenende und an Feiertagen die Kameras in der Kneipenmeile Steinweg jede Bewegung aufzeichnen.

Von: Markus Klingele