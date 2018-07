Lebensgefährlicher Leichtsinn Videodreh auf Bahngleis in Dettingen am Main

In Dettingen am Main hat sich am Donnerstag ein Pärchen in Lebensgefahr begeben: Ein 18-Jähriger wollte auf den Gleisen seine gleichaltrige Freundin filmen. Um 21.15 Uhr entdeckte ein Bahn-Mitarbeiter die beiden und veranlasste sofort die Sperrung der Strecke.