Dießen am Ammersee Vermisster Segler tot aus dem Ammersee geborgen

Experten der Wasserschutzpolizei haben am Montag einen vermissten Segler tot aus dem Ammersee geborgen. Der Mann war vor zwei Wochen zusammen mit einem Bekannten auf dem See gekentert.

Seit über einer Woche galt der 68-jährige Segler als vermisst. Er war am 22. Juni zusammen mit einem Bekannten auf dem Ammersee in ein Unwetter geraten und in einer Segeljolle gekentert. Die beiden Männer konnten sich zunächst am Boot festhalten. Der 68-Jährige trieb aber beim Versuch, ein Teil des Ruders zu sichern, vom Boot ab und ging wenig später unter.

Suche mit Spezialgerät war erfolgreich

Ersthelfer retteten den Segelpartner des 68-Jährigen aus dem Wasser und nahmen sogleich die Suche nach dem untergegangenen Mann auf. Sie blieb aber zunächst erfolglos. Ende der letzten Woche wurde mit einem Sonartorpedo erneut nach dem Vermissten gesucht. Mit diesem Spezialgerät fanden die Einsatzkräfte schließlich den Segler in einer Wassertiefe von circa 60 Metern. Am Montag fand nun die Bergung der Leiche mittels eines Tauchroboters statt. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.