Polizei bittet um Mithilfe 17-Jährige seit Ende Juli aus Ernstkirchen vermisst

Die 17 Jahre alte Annalena Neurath war am Dienstag, den 31. Juli, nicht wie verabredet wieder in das Wohnheim in Ernstkirchen zurückgekehrt. Sie wohnt seit April 2018 dort. Nachdem das Mädchen von ihrem Ausgang nicht zurückkehrte, verständigte eine Betreuerin die Polizei. Die 17-Jährige war in der Vergangenheit schon öfters weggelaufen, allerdings meist nach wenigen Tagen wieder aufgetaucht. Das Mobiltelefon von Annalena ist ausgeschaltet. Nach Angaben der Polizei gibt es Hinweise darauf, dass sie sich im Raum Aschaffenburg aufhalten könnte.

Tätowierungen an den Handgelenken

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist 1,56 Meter groß, hat eine kräftige Figur und schwarze lange Haare. Sie hat auf der Innenseite ihrer Handgelenke Tätowierungen – unter anderem ein Herz. Außerdem spricht sie sächsischen Dialekt.

Wer das Mädchen nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder wer Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort hat, wird gebeten sich bei der Polizei Alzenau unter folgender Telefonnummer zu melden:

06023/ 944-130.