Randersacker (Lkr. Würzburg) Vier Verletzte bei Auffahrunfall - Anzeige gegen Gaffer

Am Dienstag sind bei einem Auffahrunfall auf der A3 bei Randersacker vier Menschen verletzt worden. Der Unfall hat für große Verkehrsbehinderungen gesorgt. Drei Laster und ein Reisebus waren kollidiert. Drei Gaffer müssen mit einer Anzeige rechnen.

Gegen drei Autofahrer, die die Unfallstelle mit dem Handy filmten, wird Anzeige erstattet, so die Polizei. Kurz vor 12.00 Uhr hatte sich der Verkehr im Baustellenbereich bei Randersacker stark verlangsamt. Ein 22-jähriger Kraftfahrer aus Oberfranken fuhr mit seinem Sattelzug auf die Kolonne zu. Offenbar bemerkte er nicht, dass der Reisebus vor ihm fast stand und fuhr auf. Dadurch wurden der Bus auf den davor stehenden Sattelzug und dieser wiederum noch leicht auf den nächsten 40-Tonner aufgeschoben. Der 35 Jahre alte Busfahrer sowie zwei Reisende wurden leicht, ein Insasse mittelschwer verletzt. Die anderen Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

Sattelzug und Bus mussten abgeschleppt werden

Der Notarzt musste mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen werden. Zahlreiche Helfer des Roten Kreuzes kümmerten sich um die Verletzten. Einer der drei Sattelzüge und der Omnibus waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Randersacker und Rottendorf unterstützten die Beamten bei der Absicherung der Unfallstelle.

Gaffer bekommen Anzeige

Während der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt zeitweise komplett gesperrt. Später konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Dabei beobachtete die Polizei mehrere Autofahrer, die ihr Handy in der Hand hielten. Drei Fahrer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.