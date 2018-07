Polizei Verdacht der sexuellen Nötigung – Ermittlungen gegen 40-jährigen Würzburger

Als der Ehemann der Frau den mutmaßlichen Sextäter stellte, kam es am vergangenen Freitag (27.07.18) zu einer Schlägerei. Die Polizei wurde hinzugerufen – und über die Nötigung informiert. Die Ermittlungen ergaben, dass der 40-Jährige in den vergangenen Tagen wiederholt die 37-Jährige an ihrer Arbeitsstelle in Würzburg-Heidingsfeld aufgesucht hatte. Am Donnerstag (26.07.18) soll es dann zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Frau gekommen sein.

Haftbefehl unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt

Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Samstag (28.07.18) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der sexuellen Nötigung. Unter strengen Auflagen wurde der Haftbefehl gegen ihn außer Vollzug gesetzt.