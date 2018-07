Regeln für "die Reißende" Verbote und Einschränkungen - die Isar wird ab 2019 reglementiert

Ab 2019 soll es zu Verboten und Einschränkungen beim Freizeitvergnügen an der Isar komnen. Ziel ist, die Natur aber auch Menschen besser zu schützen. Massen, Müll und Feiernde machen dem Wildfluss zu schaffen, so dass der Landkreis handeln will.

Bootfahren soll auf der Isar generell weiter möglich sein. Verbote zum Schutz von Menschen und Natur an der Isar sollen ab 2019 greifen. Damit kommt die Reglementierung.

Isar an Sommertagen - Massen, Müll und Rettungseinsätze

Das ist die Kernbotschaft der Isarumfrage die Landrat Josef Niedermaier gestern Abend im Kreistag in Bad Tölz präsentierte. Das Bootfahren auf der Isar wird an schönen Sommertagen immer mehr zum Massenvergnügen. Gleichzeitig steigen die Klagen von Anwohnern und Naturschützern, und für die Rettungskräfte häufen sich die riskanten Einsätze. Rund 3.000 Bürger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben an der Onlineumfrage teilgenommen und ihre Meinung über die Nutzung der Isar in Zukunft geäußert.

Einschränkungen müssen her - sonst wird die Isar nicht mehr

Nach dem jetzt alle Fragebögen ausgewertet sind - gibt es eine eindeutige Tendenz für eine Einschränkung der Nutzung der Isar. Die Mehrzahl der Bürger spricht sich für den Schutz der Isar aus um Flora und Fauna auch für die Zukunft zu sichern.

Landrat kündigt Isar-Verordnung an

Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen will deshalb baldmöglichst eine Isar Verordnung erlassen - so Landrat Josef Niedermaier gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Jetzt beginne die schwierige Arbeit ein Regelwerk zu erarbeiten, das möglichst alle Belange berücksichtigte und juristisch "wasserdicht" sei.

Hartes Durchgreifen in Sachen Alkohol und Bootfahren auf der Isar

So könne etwa eine Nutzung der Isar an während der Laichzeit der Fische untersagt werden, meint Niedermaier. Mit großer Wahrscheinlichkeit werde es ein härteres Durchgreifen in Sachen Alkohol und Bootfahren geben. Die Verordnung soll zum Beginn der Bootsaison im nächsten Jahr in Kraft treten und auf den rund 66 km Länge der Isar im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Anwendung finden.

Jetzt geht es um die Überwachung der Auflagen

Fragezeichen steht zur Zeit noch hinter den Fragen wer die Verordnung überwachen soll und ob auch andere Isarlandkreise mitziehen.