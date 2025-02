Venus Planet Diese Planeten sind im Februar besonders gut sichtbar

Bei sternenklarem Himmel erwarten Sie in den Februarnächten gleich drei Planeten, die Sie mit bloßem Auge erkennen können.

Venus, Jupiter und Mars strahlen in den Februarnächten

Sie ist mal Morgenstern und mal der Abendstern - im Februar begleitet uns die Venus besonders hell durch den Abend. Bereits kurz nach Sonnenuntergang kann man den zweiten Planeten unseres Sonnensystems am Abendhimmel entdecken. Zwar ist der Planet schon seit mehreren Monaten gut sichtbar am Nachthimmel, aber im Februar schiebt er sich immer näher an die Erde ran und wird nochmal richtig hell. Mitte Februar nimmt die Helligkeit des Planeten dann wieder langsam ab.

Wo ist die Venus zu sehen?

Die Venus ist im süwestlichen Abendhimmel zu sehen.

Wie wird das Wetter in den kommenden Nächten?

Wir haben bei BAYERN 1 Wetter- und Nachhaltigkeits Expertin Kathrin Kolb nachgefragt, wie die Wetterbedingungen in den nächsten Tagen sein werden. Ihre Einschätzun war flogende: "Zum Nachmittag hin löst sich der Nebel oft auf und dann geht's auch über weite Strecken wolkenlos in den Abend und in die Nacht hinein. Am Besten die erste Nachthälfte nutzen um in den Himmel zu blicken, denn ab Mitternacht bildet sich oft neuer Nebel.

Die beste Sicht haben alle gepachtet, die im Bergland wohnen, da ist es erstens oft klar und zweitens auch dunkler als rund um die großen Städte."

Jupiter strahlt hell im Februar

Und auch den Jupiter kann man im Februar mit bloßem Auge am Nachthimmel erkennen. Er strahlt ebenfalls direkt nach Sonnenuntergang und ist im Sternbild des Stiers zu finden.

Mars reiht sich ein in die Planetenparade

Er leuchtet zwar nicht so hell, wie Venus und Jupiter, doch auch der Planet Mars wird in den Februarnächten gut sichtbar sein. Wenn Sie in das Sternbild der Zwillinge blicken, dann können Sie den rötlich funkelnden Mars direkt in der Nähe des Sternpaares Castor und Pollux erkennen.

