Valentinstags-Geschenkideen Besser als Blumen – auch für die Umwelt

Winter in Bayern: Kein Grün, nichts blüht. Gleichzeitig sind Supermärkte und Blumenhändler gut ausgestattet. Es ist Valentinstag, rote Rosen sind sehr gefragt. Doch wo kommen diese eigentlich her, wenn bei uns nichts wächst?

Schnittblumen im Winter - Herkunft

In der kalten Jahreszeit kommen ungefähr 80 Prozent der Schnittblumen aus dem Ausland. Rosen zum Beispiel werden häufig aus Kenia importiert.

Rosen aus Afrika oder doch von unseren europäischen Nachbarn?

In jeder Schnittblume aus Ostafrika stecken 7 bis 13 Liter Wasser. Um günstig anzubauen, werden dort große Monokulturen angelegt. Zusätzlich werden häufig gefährliche Pestizide eingesetzt, die der Umwelt und den Arbeitskräften vor Ort schaden können. Wer dem entgehen will, sollte Blumen mit Bio- oder FairTrade-Siegel kaufen. So werden nachhaltige Anbaupraktiken unterstützt und die Arbeitsbedingung vor Ort verbessert.