Urlaub dahoam, daham und dahoim Urlaub in Bayern gewinnen

Auszeit von der Arbeit und dem stressigen Alltag gesucht? Wir schicken Sie in einen erholsamen Kurzurlaub mit einem ganz besonderem Highlight. So können Sie gewinnen.

Sie haben eine Auszeit dringend nötig? Dann verbringen Sie doch einen wunderbaren Kurzurlaub voller Entspannung und Erholung - BAYERN 1 macht's möglich. Weil es daheim bekanntlich am schönsten ist, schicken wir Sie für drei Nächte mit Halbpension in ein Hotel unseres Kooperationspartners Bayern Tourismus Marketing. Und damit Sie Bayern mal von einer ganz anderen Seite entdecken können, legen wir als besonderes Highlight noch eine Ballonfahrt mit dem BAYERN 1 Ballon oben drauf.

So können Sie mitmachen

Jeden Montagmorgen verschenken wir einen erholsamen Kurzurlaub dahoam. Einfach BAYERN 1 am Morgen hören, unter der Studiohotline 0800-80 80 456 anrufen und ein kleines Bayernquiz spielen. Mit ein bisschen Glück sind Sie Gewinner dieses verlängerten Wohlfühlwochenendes:

Montag, 29. Juni: Erlebnispaket Fränkischer Weingenuss - Würzburg und Umgebung

Weinfreunde kommen in Franken ganz auf ihre Kosten. Die Region ist für ihre Weißweine weltbekannt, doch die fränkischen Winzer wissen auch vorzügliche Rotweine zu keltern. Markenzeichen des Frankenweins ist der charakteristische Bocksbeutel – seit 1989 ist er in der EU sogar geschützt und darf, bis auf wenige Ausnahmen, nur für Weine aus Franken verwendet werden.



Im Preis enthalten sind drei Übernachtungen für 2 Personen im Schloss Steinburg (Würzburg) mit Halbpension. Außerdem bekommen Sie einen Gutschein für den Eintritt in die Residenz und eine Schifffahrt auf dem Main. Sie haben die Möglichkeit das Weingut Andi Weigand zu besuchen, inklusive einer Weingutführung und Weinverkostung.

Besonderer Ausflugtipp: Randersacker (ca. 8 Minuten mit dem PKW oder ein Rad ausleihen): Der Ausblick vom Sonnenstuhlturm bei Randersacker ist den Aufstieg wert. Neben einem grandiosen Blick über das Maintal bis nach Würzburg erwarten Sie an diesem geheimnisvollen Ort spannende Informationen zum Thema Wein.

